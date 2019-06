Resta intrappolata nella cabina-armadio: 73enne salvata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA Polizia e Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Monte Suello in soccorso di L. R. 73 anni, vittima di una curiosa disavventura. La donna infatti era rimasta chiusa nella cabina armadio del suo appartamento mentre era intenta, come tutti in questi giorni, al cambio di stagione degli indumenti e a ripulire l'armadio dall'interno. Nonostante i diversi tentativi L.R. non è riuscita ad uscire dalla cabina armadio nella quale era rimasta intrappolata. A quel punto, essendo sola in casa, ha cominciato a chiedere aiuto. Urla sempre...