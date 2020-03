SUI COLLI

GALZIGNANO Sale ancora il numero degli ospiti della Casa di Riposo Residenza al Parco, risultati positivi al test del Corona Virus. Gli ultimi dati diffusi ieri alla struttura di accoglienza anziani e convalidati dal sindaco, Riccardo Masin, aggiornano infatti a 43 (uno in più di sabato scorso) i soggetti che risultano aver contratto il virus. Otto ospiti restano ricoverati all'ospedale di Schiavonia.

Assieme agli anziani accolti nella struttura di via Cengolina, aumenta anche il numero del personale di servizio colpito dal Covid 19. Rispetto ai 6 dipendenti contati sabato scorso, il conto si aggiorna adesso ad 8. Ultima ad essere contagiata è un'educatrice, mentre un'inserviente con esito positivo al tampone risulta essere convivente di un collega che sta uscendo in questi giorni dallo stato di isolamento fiduciario. Dopo la grande paura di due giorni fa, quando un'ottantaseienne di Abano ed un novantaduenne anch'egli residente nel territorio collinare sono deceduti rispettivamente all'interno della Casa di riposo e dell'ospedale monselicense, il livello di apprensione fra gli ospiti ed il personale sembra leggermente calato.

«I nostri dipendenti ha fatto sapere il portavoce della struttura, Davide Vecchi stanno mostrando una grande dedizione al loro servizio. Molti di loro hanno infatti garantito la disponibilità a sostenere i turni dello straordinario evitando di acuire situazione di emergenza. Il personale è del resto pienamente garantito dal rischio dalla dotazione di un numero adeguato di dispositivi di sicurezza».

L'Ulss ha in tal senso già fornito anche i kit per i tamponi cui dovranno essere sottoposti gli anziani. Per loro inizierà un secondo ciclo di controlli. L'esame sugli ospiti verrà effettuato dai referenti infermieristici mentre i campioni saranno processati dal polo ospedaliero di Schiavonia. «Per gli anziani che avevano manifestato nei giorni scorsi dei lievi sintomi influenzali ha continuato Davide Vecchi l'esito del tampone è stato comunque negativo. Nei soggetti positivi non si sono riscontrate ricadute preoccupanti in termini di crisi respiratorie o di altre patologie di aggravamento».

Nella giornata di domenica, tutti gli ospiti hanno potuto essere messi in contatto con le rispettive famiglie per assicurarle sulle proprie condizioni di salute. La pratica quotidiana delle videochiamate ha dunque trovato continuità, sia pure all'interno di una situazione non priva di tensioni. Una notizia positiva per la Casa di Riposo è arrivata dal sindaco di Galzignano, Riccardo Masin, destinatario di una donazione di tre apparecchi di sanificazione professionale offerti da una cooperativa San Valentino e San Lorenzo che ha sede nella zona. Il primo cittadino ha deciso di farne direttamente omaggio alla Residenza al Parco. «Non potrebbe essere altrimenti ha detto visto lo stato di difficoltà in cui si trovano gli ospiti della struttura e, fra essi, i dipendenti, molti dei quali residenti in paese». Ad effettuare le operazioni di sanificazione saranno gli stessi volontari della protezione civile in possesso delle abilitazioni per la gestione del processo a base di gas ozono.

Lucio Piva

© RIPRODUZIONE RISERVATA