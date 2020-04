IL DRAMMA

GALZIGNANO Salgono a tredici le vittime del Covid 19 fra gli ospiti della Residenza Al Parco di Galzignano. L'altra notte è deceduto all'ospedale di Schiavonia, dove era stato ricoverato lo scorso 12 aprile, il novantaduenne Armando Parolo di Ponso. Anche per lui il quadro clinico che già lo aveva debilitato per altre patologie è stato fatale. L'anziano faceva parte del drappello di otto ospiti della residenza ancora ricoverati all'ospedale di Schiavonia. Tanto la direzione della Casa di riposo che il sindaco Riccardo Masin, non avevano fatto mistero della probabilità di altri decessi per gli anziani maggiormente in difficoltà nel reparto di rianimazione. Le loro previsioni si sono purtroppo avverate. «Nei giorni scorsi - ha sottolineato il primo cittadino avevamo raccolto con soddisfazione la notizia del rientro dell'ospedale di due anziani, ancora positivi al contagio, ma in condizioni tali da poter essere curati all'interno della Casa di riposo. Purtroppo in tale situazione rassicurante non si è trovata l'ultima vittima».

RIGIDO PROTOCOLLO

All'interno della Casa di riposo di via Cengolina, invece, l'equipe medico sanitaria sta applicando il rigido protocollo nei confronti di tutti gli ospiti. I contagiati all'interno della comunità sono scesi a 58. Tanto i casi negativi che quelli positivi, tuttora rigidamente confinati all'interno del secondo piano della struttura, saranno sottoposti al terzo esame del tampone, necessario anche allo scopo di individuare possibili soggetti asintomatici fra gli ospiti. I riscontri non osservano alcuna pausa. Tanto nel giorno di Pasqua che nella festività successiva, è stato applicato il trattamento per tutti. La linea di intransigenza e di attenzione da parte della direzione sanitaria prevede, a stretto giro di tempo altri controlli, in modo da avere giorno dopo giorno un quadro sempre più esatto della situazione. L'impressione, comunque è quella di essere giunti ad una sorta di assestamento delle situazioni di contagio all'interno della Casa di Riposo. Sia pure con tutte le cautele del caso, i sanitari fanno suppore di aver superato il punto più critico.

Alla normalizzazione della situazione giunta a livelli più che allarmistici la scorsa settimana, concorre anche il rientro del personale titolare, ossia medici ed assistenti. Quasi l'80% per cento degli addetti ha dato riscontro negati al test sierologico, offrendo cosi la necessaria garanzia allo loro incolumità. «Il livello di guardia dentro la struttura ha concluso il sindaco Riccardo Masin rimane ancora alto. Ma la direzione è decisa a procedere, tampone dopo tampone, al più minuzioso screening possibile, tale da rendere sempre più affidabile il cordone di sicurezza a protezione degli ospiti».

STRETTA COLLABORAZIONE

Armando Parolo si è spento all'età di 92 anni. Era entrato nella struttura per anziani nel 2018. Celibe e senza figli, fino al 1999 aveva abitato a Ospedaletto Euganeo, dove vive una sua nipote, e poi si era trasferito nel vicino comune di Ponso. Armando è la terza vittima di Ponso da quando è iniziata l'epidemia. Anche le sue concittadine Luigia Gennaro, 88 anni, e Rita Lazzari, 91, entrambe ospiti del Centro servizi per anziani Scarmignan di Merlara, sono mancate in queste ultime settimane. Terzo lutto, quindi, in uno dei pochi paesi della provincia che a fine marzo era Covid-free, insieme a Masi e Polverara. «Nessuna improvvisazione, niente provvedimenti fai-da-te e una stretta collaborazione tra cittadini, amministrazione e forze dell'ordine per far rigare dritto chi tenta di aggirare le restrizioni» aveva commentato il sindaco Matteo Chiodin.

Lucio Piva

Maria Elena Pattaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA