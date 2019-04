Residenti 007 e Arma caccia agli spacciatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE TESTIMONIANZEPADOVA Per combattere spaccio e crimine nelle zone più difficili di Padova, i carabinieri possono contare su mille occhi. Sono quelli dei residenti dei rioni dei quartieri periferici della città. In particolare quelli dove ormai è facile trovarsi sotto casa la banda di pusher che smercia la droga: uno in bici che aggancia il cliente, il secondo, che passa il grammo di fumo o erba, e poi quello che riscuote l'obolo per quella quotidiana dose di sballo. Non sono ronde o controlli di vicinato. Sono semplici cittadini che...