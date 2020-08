La squadra Edilizia e tutela ambientale della Polizia locale di Padova è composta da otto persone, compresi due ufficiali, appositamente formate. Fino a 10 anni fa l'attività di questo nucleo si concentrava prevalentemente sugli abusi edilizi, ora invece gran parte del lavoro è focalizzato proprio sugli illeciti legati ai rifiuti e sulle aree private abbandonate. Con Aps il contatto è quotidiano e anche con il Settore Ambiente del Comune il rapporto è costante. Gli agenti della Municipale si relazionano in tempo reale con l'amministrazione soprattutto per quei casi particolari dove vengono trovati amianto o altri rifiuti speciali.

«Il lavoro di educazione e controllo - spiega l'assessora all'Ambiente Chiara Gallani - è stato rinforzato grazie alla sensibilità di questa amministrazione. Abbiamo lavorato al meglio per mettere a sistema Polizia locale con settore ambiente e Acegas. Ci teniamo sempre in collegamento per migliorare il controllo sui punti sensibili. Quando viene riscontrato un illecito le ricerche dei responsabili non sono mai facili ma stiamo davvero facendo il massimo sforzo. Devo dire che la collaborazione dei cittadini, con le loro segnalazioni, è fondamentale per la nostra attività. Siamo molto soddisfatti di questi risultati - prosegue Gallani - e sono convinta che la valorizzazione di questa squadra ambientale sia il miglior modo per disincentivare certi comportamenti nei cittadini. La diffusione di una cultura per l'ambiente va di pari passo con la necessaria repressione di chi non si cura della città che abita». (g.pip.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA