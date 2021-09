Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA POSIZIONECITTADELLA Sono rimasti in otto e continuano a rimanere fermi sulla propria posizione. Parliamo degli infermieri di un reparto dell'ospedale di Cittadella (non specificato perché i professionisti vogliono mantenere l'anonimato) che non vogliono vaccinarsi. Per uno di loro è già scattata la sospensione, gli altri sono ancora in corsia in attesa di eventuali (e probabili) provvedimenti. Gli otto infermieri, uomini e donne,...