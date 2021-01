LO SCENARIO

PADOVA Dagli ospedali alle case di riposo è caccia agli infermieri. Nelle scorse ore l'Ulss 6 Euganea ha aperto un avviso pubblico per la chiamata urgente di 128 sanitari per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo stesso annuncio, diffuso dall'ente sanitario nel novembre scorso, è andato a vuoto. Gli infermieri già attivi sul territorio hanno preferito non abbandonare incarichi più sicuri, per accettare l'assunzione in prima linea a tempo pieno ma determinato. La carenza di figure professionali di questo tipo si fa sempre più sentire. Lo sanno bene anche le case di riposo del padovano, dove complessivamente mancano poco meno di centinaio di operatori. Il sistema sanitario è alla ricerca di infermieri non solo da inserire nei reparti, ma anche da impiegare nella campagna vaccinale antiCovid. A Padova verranno arruolati trentasei sanitari per la vaccinazione di massa, secondo il piano messo a punto dal commissario straordinario Domenico Arcuri. Non finisce qui perché, ieri, Azienda Zero ha aperto un nuovo bando per l'assunzione di infermieri a tempo indeterminato nelle aziende sanitarie del Veneto. Le iscrizioni chiudono il 25 febbraio mentre è atteso per marzo il maxi-concorso, dal quale emergerà una nuova graduatoria da scorrere.

IL PROBLEMA

Per reclutare i 128 infermieri a tempo determinato, l'Ulss 6 Euganea utilizzerà graduatorie appartenenti ad altre province del Veneto e attingerà agli elenchi nominativi forniti dalle Scuole di specializzazione e dagli avvisi di manifestazione di interesse, nel caso in cui dalle graduatorie di avviso a tempo determinato non fosse possibile assumere personale nei tempi utili per la gestione della situazione di emergenza sanitaria in atto. «Già tre mesi fa avevamo previsto che molti posti sarebbero restati scoperti ammette Fabio Turato, responsabile Cisl Fp Sanità Pubblica nessuno lascia un posto di lavoro per un contratto a tempo determinato durante la pandemia. Magari senza prospettive per il futuro. La figura dell'infermiere è molto richiesta in questo periodo, ma bisogna distinguere le assunzioni per l'emergenza Covid da quelle per coprire il naturale turnover. É appena uscito il bando di Azienda Zero che intercetterà gli infermieri neolaureati di novembre, un passo fondamentale per creare nuove graduatorie per i tempi indeterminati. Le graduatorie attualmente a disposizione delle aziende sanitarie sono strette e vanno verso l'esaurimento. La coperta è corta, se si tira da un lato poi si scopre l'altro. Basti sapere che 80 infermieri dell'Azienda ospedaliera sono inseriti nelle graduatorie di altre Ulss, perché desiderano cambiare posto di lavoro». L'ultima delibera dell'Azienda ospedaliera, datata 4 dicembre, destina a via Giustiniani 63 infermieri assunti a tempo indeterminato. I nomi sono stati pescati dalla graduatoria originata dall'ultimo concorso del 24 novembre. Degli oltre 5mila iscritti per tutto il Veneto, 648 infermieri hanno espresso la propria preferenza verso l'Azienda ospedaliera e 282 verso l'Ulss 6 Euganea.

NELLE RSA

L'emorragia di oss e infermieri è sentita anche nelle case di riposo. Non ha dato sufficienti frutti l'appello dell'Ulss 6 Euganea riservato ai dipendenti, affinché prestino servizio di volontariato retribuito (35 euro all'ora) nelle Rsa in difficoltà. «Si stima circa un centinaio di unità mancanti dichiara Michele Roveron, segretari Cisl Fp Padova e Rovigo fortunatamente il contagio sta rallentando e la campagna vaccinale sta migliorando la situazione generale. L'auspicio è che, finito questo periodo di crisi, si provveda a rivalutare in maniera organica gli accessi universitari per la laurea in infermieristica e che si riveda la programmazione del personale, sia per infermieri che per oss. Non solo, c'è bisogno di stabilizzare i contratti precari nati durante il periodo Covid». Molti letti, a causa dei decessi, si sono liberati. «Finora i nuovi ingressi in Rsa sono stati bloccati aggiunge Roveron quando verranno nuovamente occupati tutti i posti diventerà insostenibile».

IL BOLLETTINO

L'ultimo bollettino della Regione Veneto sulla pandemia mostra dieci decessi e 192 nuovi casi di coronavirus in provincia di Padova. I positivi al tampone scendono a 8.762. Cala il numero di ricoveri. Gli assistiti per Covid sono 462, se ne contano tredici in meno tra martedì e mercoledì. Di questi, 70 sono in terapia intensiva. Gli ospedali di comunità hanno in carico altri 66 pazienti, cinque in più.

Elisa Fais

