DODICI VITTIME

I LUTTI Dopo ventiquattro ore di tregua, ieri altra giornata di lutti sull'implacabile fronte del Coronavirus. Tre le persone decedute nel giro di poche ore. Ottantenni, erano tutte ricoverate - due a Schiavonia e una Padova - e le loro condizioni sono precipitate. Salgono così a dodici i decessi in provincia di Padova dall'inizio dell'emergenza.

APPASSIONATO DI SPORT

La città di Monselice piange la sua prima vittima stroncata dal Coronavirus. Giorgio Fortin, 81 anni, si è spento all'ospedale Madre Teresa di Calcutta lo scorso lunedì. Quando è stato ricoverato nella struttura di via Albere le sue condizioni di salute erano già molto gravi e a nulla sono valsi i tentativi dei medici di strapparlo alla morte. L'anziano era molto conosciuto a Monselice, dove viveva all'incrocio tra le vie Squero e San Filippo Neri con la moglie Liliana, che oggi lo piange insieme ai due figli, Mauro e Manuela, e agli amatissimi nipoti Laura, Giacomo e Andrea. Prima del pensionamento, Giorgio aveva lavorato come operaio all'Indelve, l'azienda metalmeccanica che sarebbe stata poi assorbita dall'Abb. Alcuni colleghi di un tempo, l'81enne li frequentava ancora, magari gustandosi il piacere di una partita di pallone da vedere insieme al Bar President di via Zanellato. Tifoso della Juventus, non si perdeva le partite più importanti.

«L'ultima volta che ci siamo visti in compagnia è stato forse due o tre settimane fa racconta l'amico Valter Stavamo guardando la partita al bar, ma a un certo punto lui si è alzato e ha preferito tornare a casa. Mi è sembrato stanco, e ho pensato che non si sentisse bene. Ma di certo non avrei pensato a un epilogo del genere. Era un uomo in salute, sportivo. Amava fare anche lunghe passeggiate». Giorgio non disdegnava neppure qualche serata danzante. Lo si vedeva anche al Parco Buzzaccarini. Sempre cordiale e sorridente.

I SINTOMI

Anche il Comune di Limena conta la sua prima vittima da Coronavirus: Renzo Baessato, 80 anni, è deceduto martedì notte all'ospedale di Schiavonia. Quella che inizialmente si è presentata con i sintomi di un'influenza intestinale, tanto che domenica l'uomo era arrivato in ambulanza all'ospedale di Cittadella, si è invece confermato un contagio del virus. «Da domenica mio papà aveva un po' di tosse, ma niente febbre e nessun problema respiratorio», racconta la figlia Margherita che gestisce una cartoleria.

A Cittadella gli accertamenti che a tarda notte ha dato esito positivo, da qui il trasferimento a Schiavonia dove nella serata di lunedì il quadro clinico dell'uomo è peggiorato fino al decesso. Un decorso dell'infezione molto veloce che in poche ore ha strappato l'uomo all'affetto dei suoi familiari e delle figlie, che non hanno potuto stargli accanto.

Baessato era uno degli undici positivi di Limena, ma non sembra legato direttamente al cluster dei contagi che lo scorso 24 febbraio ha avuto come primo ammalato l'imprenditore sessantottenne che ancora oggi si trova ricoverato in terapia intensiva a Padova. Da due settimane l'ottantenne era in casa, e i primi sintomi si sono manifestati una settimana fa. Per i familiari dell'uomo è scattato il protocollo di quarantena. In passato Baessato aveva gestito un bar nel quartiere di Montà, ed era stato un grande appassionato di bocce. Qualche acciacco dovuto all'età, ma ancora un uomo gamba. Ad aprile dell'anno scorso il dolore per la perdita della moglie, cui però aveva cercato di reagire.

MOLTO GRAVE

La terza vittima è un 82enne residente in città, Antonio Perin, entrato in pronto soccorso con una polmonite batterica e una situazione di salute già gravemente compromessa.

Camilla Bovo

Barbara Turetta

