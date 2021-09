Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Ancora 131 nuovi casi di Covid nel giro di 24 ore. E' costante la crescita del contagio in provincia di Padova, secondo i dati dell'ultimo bollettino diffuso dalla Regione Veneto.I positivi al tampone arrivano a quota 2.313. I pazienti ricoverati nei reparti Covid del padovano sono 42, altri dieci sono in via di stabilizzazione all'ospedale di comunità di Camposampiero. Scatta intanto la nuova chiamata al trattamento con gli anticorpi...