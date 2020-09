Sono 764.035 i padovani che oggi dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 saranno chiamati a rinnovare la presidenza e il consiglio regionale e a votare per il referendum costituzionale. A livello provinciale sono 888 le sezioni allestite. Di queste, 9 si trovano all'interno degli ospedali. Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali che avranno compiuto 18 anni entro il 20 settembre 2020. Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle ore 7 alle 15. Il voto si esercita presentandosi di persona alla sezione elettorale indicata sulla tessera elettorale che, in caso di smarrimento tanto oggi, quanto domani fino alle 15, può essere richiesta all'ufficio Anagrafe di appartenenza. In questa tornata elettorale sono state variate le sedi di alcuni seggi, in osservanza delle raccomandazioni impartite dalla Prefettura, per prevenire la diffusione del Coronavirus. L'elettore in grado di recarsi al seggio, ma fisicamente impossibilitato a esprimere il voto autonomamente può farsi assistere, nel voto, da altro elettore di sua fiducia. Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 possono esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza.

