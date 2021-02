I LUTTI

SAN GIORGIO PERTICHE/SANTA GIUSTINA IN COLLE - (L.Ma.-C.Arc.) Ieri all'età di 83 anni all'ospedale di Cittadella è morta Regina Cagnin, madre di 7 figli, vedova da 22 anni di Gavino Liviero. Abitava n via Ferrata: una vita dedicata completamento alla famiglia. Casalinga tuttofare, Regina è stato l'insostituibile angelo del focolare della numerosa prole che ha cresciuto. Ha avuto il suo bel daffare nel crescere Luigi, Tiziano, Silvana, Chiara, Martina, Valentina e Bruna. Addolorati e increduli per la sua inattesa scomparsa sono i figli, come ammette il figlio Luigi: «Mamma stava bene prima di entrare all'ospedale di Camposampiero qualche settimana fa - racconta ancora scosso - era stata operata ad un gamba e l'operazione era perfettamente riuscita. Pensavamo tornasse subito a casa ma la telefonata di un medico alle 10 di sera ha stravolto i piani. Non si sa come, entrata negativa aveva contratto il virus all'ospedale. Inevitabile è stato il suo trasferimento a Cittadella da dove non è più tornata a casa. Noi familiari - aggiunge Luigi Liviero - non vogliamo fare polemiche ma siamo sconcertati non solo per la perdita di nostra madre ma soprattutto per il fatto che lei era entrata senza il Covid e all'interno dell'ospedale di Camposampiero l'ha preso. Facciamo davvero fatica ad accettare tutto questo». Il funerale si svolgerà lunedì alle 15 nella chiesa di san Giorgio delle Pertiche.

Lutto nella comunità di Fratte. É morta Rosa Tonin Bragagnolo, di 89 anni. Si è spenta in ospedale a Camposampiero dopo aver combattuto fino allultimo. Con un fisico già compromesso da precedenti patologie, la positività al Coronavirus non le ha dato scampo. Era ricoverata da un paio di settimane dopo aver accusato a casa i sintomi del Covid. L'anziana viveva in via Europa dove era molto conosciuta. Lascia nel dolore il marito Giuseppe, i figli Tiziana, Franca, Franco e Piero e tutte le persone che nel corso degli anni hanno avuto la fortuna di conoscerla. Il funerale è stato fissato per lunedì alle 15 nella parrocchiale di Fratte.

