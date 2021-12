CONFESERCENTI

PADOVA L'albero è decorato, il menù è pronto. Manca solo una cosa: i regali. Sono gli ultimi giorni utili per terminare gli acquisti di Babbo Natale e, secondo un'indagine di Confesercenti, un padovano su quattro ha aspettato l'ultimo momento. Su 198 persone fra i 30 e i 50 anni di tutta la provincia, la maggioranza ha detto di voler fare regali utili, ma un 23% ha ammesso di fare il furbetto riciclandone di vecchi. La spesa media ammonta a 625 milioni di euro contando regali, pranzi e cene e nel complesso i padovani spenderanno l'11% in meno rispetto a momenti pre Covid.

«Le giornate da bollino rosso commenta il presidente di Confesercenti Veneto Centrale, Nicola Rossi saranno mercoledì 22 dicembre e giovedì 23. Ma c'è chi si ridurrà al 24 per gli ultimi acquisti. Una concentrazione che, ci auguriamo, accelererà il ritmo delle vendite natalizie, per ora più lente del previsto. In particolare, si apre un periodo favorevole per i negozi di prossimità, dove i consumatori possono entrare subito in possesso del regalo acquistato, mettendosi al riparo da possibili ritardi nelle spedizioni a pochi giorni dalle feste».

«Quest'anno salgono gli acquisti per la casa e scendono, per forza di cose, quelli per i viaggi continua Rossi A rischio anche i pranzi e le cene al ristorante, visti i numeri altissimi di persone attualmente in quarantena. Purtroppo ci troviamo di fronte al secondo Natale di pandemia ed è inutile nascondere che per l'economia la situazione continua a essere preoccupante. Non possiamo che rilanciare un forte appello alla vaccinazione». Per i regali quasi il 50% dei padovani conta di spendere esattamente come l'anno scorso e il 35% non spenderà meno neanche rispetto all'ultimo anno pre Covid. E tuttavia ci sono famiglie dove, al contrario, quest'anno si tirerà la cinghia e molto: un intervistato su quattro, infatti, dichiara che per quanto riguarda in modo specifico i regali di Natale ridurrà la spesa di oltre il 50%. E nonostante la volontà evidente di contenere la spesa, l'ampia maggioranza indirizzerà comunque la propria scelta verso regali di qualità, mentre solo l'8% preferirà acquisti convenienti. Fra i doni che i padovani dichiarano di desiderare spiccano invece viaggi e vacanze (per molti, solo un ricordo da ormai due anni), seguiti da abbigliamento e prodotti alimentari di qualità. Solo il 5% degli intervistati sceglierà, invece, giochi tecnologici. Moltissimi (54%) dichiarano di aver intenzione di spendere, per ciascun regalo, fra 15 e 50 euro, mentre un altro 27% punta a non superare la soglia dei 15 euro a regalo. Il 18% del campione supererà i 50 euro, mentre solo l'1% intende spendere oltre 200 euro.

Silvia Moranduzzo

