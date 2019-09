Refurtiva in casa, nei guai padre e figlio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SELVAZZANOSono stati denunciati per furto dai carabinieri di Selvazzano: a finire nei guai padre e figlio residenti a Saccolongo. Una doppia denuncia all'interno dello stesso nucleo familiare per S.F., 83 anni, e il figlio M.F, di 44. Per i carabinieri sono gli autori di due furti messi a segno questa estate nel cantiere edile della ditta Leocla Srl di Codevigo. É da qui che a più riprese è sparito diverso materiale edile: cavi, attrezzi, prese elettriche e tutto ciò che serve per la lavorazione nei cantieri. In seguito ai furti...