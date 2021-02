GLI ANZIANI

BORGO VENETO L'anziano, reduce dal Covid, non ce la fa a raggiungere la posta per ritirare la pensione, così ci vanno i carabinieri.

È successo lunedì mattina a Vo'. In un periodo normale A.L., 85 anni, sarebbe andato a ritirare di persona la pensione all'ufficio postale del piccolo centro collinare. Ma l'anziano è guarito da poco dal coronavirus e per lui e per la moglie i postumi della malattia si fanno ancora sentire. La figlia abita in un'altra regione, senza la possibilità di raggiungere l'ufficio postale. Per questo la scelta è ricaduta sui carabinieri.

I militari, in virtù della convenzione tra il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e Poste italiane, si sono infatti resi disponibili al ritiro delle pensioni per conto delle persone non sono in grado di farlo autonomamente durante questi mesi di emergenza sanitaria.

La figlia dell'anziano lo sapeva e non ha esitato a contattare l'Arma. Ricevuta la richiesta, una pattuglia ha bussato alla porta dell'anziano, lo ha aiutato a compilare la delega e ha provveduto al ritiro. Una missione quasi banale per chi è abituato a operazioni ben più rischiose, ma estremamente importante per chi vive le difficoltà causate dalla pandemia. Quando si è ritrovato la pensione tra le mani, l'85enne ha ringraziato di cuore i carabinieri, esprimendo tutta la sua gratitudine.

Del resto a Vo', prima zona rossa del Veneto, l'Arma aveva già dimostrato il cuore grande che batte sotto la divisa. L'anno scorso, nelle due settimane in cui il paese è rimasto blindato (dal 21 febbraio all'8 marzo) i carabinieri della compagnia di Abano Terme hanno presidiato il varco numero 1, l'unico da cui potevano transitare persone e merci. I militari non si erano limitati al controllo ma avevano dato prova di grande umanità traghettando al di là delle transenne giornali, pacchi e tanti altri oggetti destinati ai cittadini confinati. In un caso avevano fatto attraversare il check point a tre cani bisognosi di cure.

Anche la compagnia carabinieri di Este non è stata da meno, tanti i gesti in questi undici mesi e mezzo di pandemia, a partire dalle spese recapitate agli anziani soli. L'ultimo episodio di solidarietà risale alla vigilia di Natale, quando una signora ultraottantenne di Borgo Veneto che vive da sola ha telefonato in caserma dicendo di non riuscire più a pagarsi la spesa: in casa aveva soltanto poche banconote e nessuno con cui scambiare gli auguri. I carabinieri di Montagnana non si sono limitati alle parole di conforto ma le hanno fatto anche una sorpresa, presentandosi alla porta con una cesta di Natale. La gioia dell'anziana è stata immensa.

Maria Elena Pattaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

