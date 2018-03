Reddito inclusione, 1.515 domande

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CRISIPADOVA Oltre 500 richieste di reddito d'inclusione al mese. Nonostante la ripresa, la crisi economica continua mordere in città. A testimoniarlo ci sono i numeri sulle domande per ottenere il Reddito d'Inclusione, il Rei, arrivate agli sportelli dei Servizi sociali dallo scorso dicembre. «Ad oggi spiega l'assessore al Sociale Marta Nalin- abbiamo raccolto 1.515 domande». «Di queste continua l'esponente di Coalizione civica 334 sono attualmente prese in carico dall'Inps che dovrà istruire la pratica. Fatto questo, le domande...