IL BILANCIO

PADOVA È boom di padovani in isolamento domiciliare, nelle ultime 24 ore sono entrate in quarantena 149 persone. Ad oggi sono obbligati a stare a casa per il Covid-19 in 1.107 in tutta la provincia di Padova. Tra questi ci sono 258 viaggiatori, di rientro da Paesi a rischio come Croazia, Malta, Spagna e Francia meridionale, per i quali è obbligatorio anche il tampone.

E ci sono anche 587 contatti stretti di positivi, quindi persone che rischiano di essere state contagiate o in attesa dei risultati del tampone di controllo. Tra martedì e mercoledì si registrano 14 nuovi casi di coronavirus in provincia di Padova.

'ultimo bollettino emesso da Azienda Zero conta 5.114 contagi dal 21 febbraio ad oggi nel padovano. Le vittime dell'epidemia finora sono state 333. Attualmente risultano positive al coronavirus 369 persone, nove in più. Stabile invece il numero di ricoverati in Azienda ospedaliera. Nel reparto di Malattie infettive sono degenti 21 positivi, mentre in Rianimazione centrale sono sotto stretta osservazione quattro casi critici. Tra i 1.107 padovani in isolamento fiduciario, solo sette mostrano i sintomi della malattia: quindi febbre, tosse, lievi difficoltà respiratorie e più in generale spossatezza. A chi si trova in quarantena, l'Ulss 6 ha dedicato un vademecum per non mettere a rischio familiari e conviventi. Tra le raccomandazioni più importanti c'è il divieto di ricevere visite e l'obbligo di rimanere in una stanza dedicata con buona ventilazione.

Gli esperti consigliano di non condividere oggetti in casa e di aprire le finestre negli spazi comuni, mantenendo la distanza di sicurezza. La biancheria va lavata a parte, almeno a 60 gradi. Fondamentale pulire e disinfettare almeno una volta al giorno le superfici.

Elisa Fais

