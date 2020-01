REAZIONI

ALBIGNASEGO Non è stata una notizia inaspettata, ma certamente è stata sorprendente. Le voci nella parrocchia di San Lorenzo circolano veloci: l'allontanamento con dimissioni volontarie di don Marino è ormai noto a tutti, ma pochi si lasciano andare dando un motivo all'accaduto. Quel che stupisce è che le versioni combaciano tutte. «La cocciutaggine e l'egoismo di pochi hanno vinto su una persona che qui ha fatto del bene. Le cose buone e il suo modo di fare non sono andati giù a qualcuno, ecco cosa è successo», si sfoga un manipolo di anziani appena fuori dal bar del patronato. Che il parroco in poco più di due anni abbia dato una svolta alla vita della comunità è fuor di dubbio. Lo dimostra il fatto che in una fredda sera infrasettimanale il ritrovo accanto alla canonica è gremito, nel campetto da calcio pullulano bambini e ragazzi. «Per trent'anni tutto questo non c'è stato. Ha saputo rivitalizzare le attività per i giovani, far brillare una sagra che era ormai ridotta all'osso. Questo ha comportato l'allontanamento di alcune persone della vecchia guardia a cui farsi da parte non è bastato. Hanno soffiato sul fuoco, alle spalle, cercando di farlo rimuovere fino a quando ci sono riuscite - spiega il vicepresidente del consiglio pastorale di San Lorenzo, Sergio Battisti - Per quanto ne so, le dimissioni sono temporanee: temo lo vogliano mandare in Purgatorio per qualche tempo, per chissà quale fantomatica colpa. Ci auguriamo che non sia così, che non siano le voci di pochi ad averlo reso un capro espiatorio. Non è escluso che presto o tardi possa tornare, ma resta il fatto che non sappiamo nemmeno chi lo verrà a sostituire. Senza contare poi che un uomo capace di dare un senso di comunità tanto forte non è così semplice da rimpiazzare». Il consiglio pastorale e alcuni fedeli stanno pensando di esporre uno striscione in segno di solidarietà durante la messa. La diocesi padovana non è nuova a grattacapi che vedono al centro i suoi sacerdoti, talvolta allontanati forzatamente, talvolta per volontà propria. Di quest'ultimo caso fa parte don Ulisse Zaggia, attuale cappellano militare della polizia, che nel giugno 2018 lasciò la parrocchia della Madonna Pellegrina ripiegando su quella più contenuta del Torresino. Emblematico fu invece lo scandalo sessuale legato a don Andrea Contin, che sconvolse San Lazzaro con le sue relazioni andate avanti per anni.

S.d.s.

© RIPRODUZIONE RISERVATA