«Reati in calo del 12%, ma ci sono zone oscure»

BILANCIO DI FINE ANNOPADOVA Calano i reati in città e nella provincia. Nel capoluogo ci sono sì zone franche dominate dalla criminalità, come la stazione, la prima Arcella e i giardini dell'Arena, ma in generale, secondo il questore Paolo Fassari, Padova è una città sicura, dove «si può dire con orgoglio che quest'anno è sceso il numero dei reati più odiosi, dalle rapine agli scippi fino ai furti in appartamento. Questo grazie a tutte le forze messe in campo, dalla polizia ai carabinieri, dai poliziotti di quartiere ai vigili». Tra i...