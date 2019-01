Rapinatore fermato a ombrellate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CRIMINALITÀPADOVA Malvivente maldestro in trasferta a Padova per racimolare qualche euro, magari sgraffignando un portafoglio o una borsetta. Non gli è andata bene per niente: prima è stato preso a ombrellate in testa da un passante che ha salvato la sua prima vittima dallo scippo, poi è stato arrestato dalla polizia mentre cercava di rapinare un'altra donna dieci minuti dopo, pochi metri più in là. A finire in manette è Davide Bernardi, 45enne originario di Roncade, nel Trevigiano, pronto ad agire tra la zona della stazione e piazzale...