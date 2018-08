Assalto alla villa dell'imprenditore cinese: quattro feriti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAONARA - Terrore in villa a Saonara. È successo alle 7,30 in via 7 Gennaio a casa di una famiglia cinese. Tre banditi, pure cinesi, con il volto travisato da passamontagna hanno atteso che il padrone di casa, un cinese di 51 anni, uscisse per aggredirlo e poi fare irruzione. Il trambusto ha attirato l'attenzione della moglie 45enne e del figlio di 17 anni del cinese.L'ASSALTOCon una pistola, risultata poi un giocattolo, i tre banditi hanno iniziato a frugare in ogni angolo della casa dei connazionali alla ricerca di soldi. Sono riusciti ad impadronirsi di un marsupio contenente 10mila euro in contanti. Ma a questo punto i padroni di casa hanno reagito. È così cominciata una colluttazione che ha visto coinvolti tutti e sei i protagonisti della vicenda. I rapinatori hanno afferrato un coltello trovato in cucina e nella colluttazione due banditi, il padrone di casa e il figlio hanno riportato ferite, anche se non gravi.