L'OPERAZIONE

PADOVA Per la polizia il 38enne marocchino Tarik Titwani è il responsabile della violenta rapina di via Emanuele Filiberto ai danni di un sessantenne, ancora ricoverato in ospedale, e di almeno quattro delle ultime sette spaccate. Eppure non si sarebbe dovuto nemmeno trovare a Padova: era già stato espulso dal prefetto di Brescia. Ed era stato pure già arrestato in città a febbraio. Tanto che, visto che aveva il decreto di espulsione che gli pendeva sul capo, la polizia aveva cercato di mandarlo in un centro di identificazione ed espulsione, l'anticamera del rimpatrio.

Non c'era, però, alcun posto libero per lui nelle varie strutture e così non si è potuto fare altro che rimetterlo in libertà. Questo perchè si dà la precedenza nei Cpr ai soggetti pericolosi, e lui non era ritenuto tale. Almeno fino a pochi giorni fa quando ha cominciato la sua escalation criminale culminata con l'aggressione all'ufficiale sessantenne Andrea Fiorin, domenica sera, per impossessarsi del suo zaino e per vendicarsi del fatto che l'uomo non gli aveva offerto l'accendino. Ora però, grazie alle indagini lampo della Squadra mobile, guidata dal dottor Carlo Pagano, con il supporto delle Volanti dirette dal vice questore aggiunto Michela Bochicchio, lo straniero è finito in cella, in attesa del rito direttissimo di stamane, con l'accusa di rapina aggravata e furto. Soddisfazione da parte del questore Isabella Fusiello: «Noi lavoriamo e ci siamo nel territorio, lo dimostrano la celerità delle ricerche e del fermo. I sistemi di videosorveglianza si rivelano essenziali per individuare i colpevoli di questi reati».

LE INDAGINI

Il 38enne era stato individuato già la mattina del 13 settembre in occasione della spaccata al bar Brenta a Pontevigodarze: era stato bloccato dopo essersi disfatto di un tubo metallico ed era stato trovato in possesso di una punta di trapano di 15 centimetri. In assenza di altri elementi utili per procedere, però, era stato denunciato a piede libero. Le indagini si sono intensificate quando, la sera dello stesso giorno, ha tentato di rapinare il sessantenne in via Emanuele Filiberto, finendo per mandarlo all'ospedale con un ematoma cerebrale e una grave ferita lacero contusa che è stata suturata con 10 punti.

Fondamentali a questo punto, come spiega Pagano, sono state le testimonianze, gli identikit e le immagini della videosorveglianza sia pubblica che privata che hanno ripreso il 38enne prima e dopo i furti, in particolare con un cappellino giallo. «L'uomo agiva da solo per motivi di disagio sociale, non apparteneva ad alcuna banda - ha evidenziato il questore - Era già stato espulso dal territorio nazionale ma non sussistevano, fino a oggi, elementi sufficienti per poterlo reputare pericoloso».

L'uomo, che si spostava sempre a piedi, viveva da solo in un giaciglio a Ponte di Brenta e si pensa che spendesse i soldi per alcolici e probabilmente anche per comprare della droga. In totale le spaccate gli avrebbero fruttato un bottino di mille euro.

LE ACCUSE

Il 38enne marocchino è ritenuto responsabile di ben quattro spaccate ai danni di attività commerciali consumate nelle ultime notti. Dal primo di questi ultimi episodi, avvenuto la sera del 10 settembre nella gelateria Gianni di via Altinate, hanno preso avvio le indagini. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno reso possibile individuare il marocchino, autore già in passato di altri reati minori. A lui sono imputati anche i colpi a Le Forbici Pizza Crunch verso la mezzanotte del 12 settembre, al bar Brenta di via Pontevigodarsere e al ristorante Antica Cina del 15 settembre.

Ma l'episodio più grave è stato quello della rapina: ha colpito violentemente il sessantenne che passeggiava in via Emanuele Filiberto con una bottiglia vuota di prosecco recuperata da un bidone del vetro, tanto da provocargli un ematoma cerebrale. Aveva avuto un bisticcio per strada con la sua vittima pochi minuti prima perchè il 60enne non aveva da fargli accendere una sigaretta. Dopo l'aggressione ha tentato di rubargli anche lo zaino.

«Grazie al lavoro tempestivo degli uomini della Polizia è stato possibile identificare e fermare questo malvivente - conclude Fusiello - Lo Stato c'è, questo messaggio deve essere forte e chiaro. I reati purtroppo avvengono ma la nostra risposta, come dimostra anche quest'indagine, è immediata».

Marina Lucchin

