CERIMONIA

PADOVA Ultimo saluto ieri mattina a Gaetano Rampin, 84 anni, attore, regista, docente di teatro e uomo impegnato nell'associazionismo, attività che ha continuato a svolgere fino all'ultimo. Rampin si era spento nella notte di Natale all'ospedale di Schiavonia, era risultato positivo al Covid il 10 dicembre scorso come la moglie Gabriella ma, col passare dei giorni, le sue condizioni si erano aggravate tanto da rendersi necessario il ricovero all'ospedale di Schiavonia dove è poi morto. In tanti hanno voluto essere presenti alla cerimonia funebre al duomo occupando tutti i posti disponibili dettati dalle norme anti contagio. Tra gli altri, a rendergli omaggio a nome di tutta la città, il sindaco Sergio Giordani. Nell'omelia il sacerdote ha detto: «L'impegno di Gaetano in diverse associazioni e realtà cittadine, sempre portato avanti con maestria, ha risposto alla sua vocazione ma con la consapevolezza che venire a questo mondo significa darsi da fare e lui lo ha fatto con nobiltà d'animo, rispetto per se stessi e per gli altri - ha continuato -. Ha scelto di dare e di spendersi anche attraverso la via dell'arte e credo che in questo modo abbia espresso anche il messaggio d'amore di Dio. Credo che tutti vogliamo salutarlo e ringraziarlo perché in questo modo intelligente ha saputo fare della sua vita un dono». Rampin, dopo la laurea in Lettere e Filosofia a indirizzo su Storia del Teatro e dello Spettacolo, aveva dedicato la sua vita al teatro fondando nel 1970 con Costantino De Luca il teatro dell'Università e con Tonino Micheluzzi la Compagnia delle Tradizioni Venete. Nel 1984 fondò, con altri, la Scuola Regionale di Teatro. Un impegno che nel 1998 gli valse la nomina a Padovano Eccellente quale promotore della cultura veneta. Dal 2002 al 2007 ricoprì la carica di consigliere di amministrazione del teatro Carlo Goldoni. Cinque anni fa fu nominato Ufficiale al Merito della Repubblica.

Luisa Morbiato

