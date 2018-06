Ragona: «Penalizzati gli anziani e i turisti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AZIENDAPADOVA Busitalia ieri non ha rinunciato a punzecchiare i sindacati di base: «Nessuno vuole mettere in discussione il diritto allo sciopero - ha commentato il presidente Andrea Ragona -. La data scelta, però, è più che discutibile, dal momento che a farne le spese sono stati soprattutto gli anziani e i turisti arrivati da tutto il mondo per partecipare alle celebrazioni antoniane». Secondo Busitalia, però, l'adesione degli autisti degli autobus non sarebbe andata oltre il 35%. Per quel che riguarda, invece, il tram si conferma lo...