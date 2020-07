LO SCENARIO

PADOVA Il disegno ha preso forma tra aprile maggio, è stato rifinito nelle ultime due settimane e sarà illustrato pubblicamente questa mattina. È il grande giorno del rimpasto a Palazzo Moroni. Dopo le dimissioni del vicesindaco Lorenzoni, entrato a tutti gli effetti in campagna elettorale per sfidare Luca Zaia, oggi alle 12.30 il sindaco Giordani ufficializzerà quello che ormai è il segreto di Pulcinella. Il nuovo vicesindaco sarà l'assessore Andrea Micalizzi mentre farà il proprio ingresso in giunta anche Andrea Ragona che prenderà le deleghe ad urbanistica e mobilità. Oggi potrebbe presentarsi a Palazzo Moroni con in tasca le dimissioni da presidente di Busitalia.

FACCIA A FACCIA

Ieri mattina Giordani e Lorenzoni si sono visti per due ore nell'ufficio del sindaco, per confrontarsi ancora una volta sulla successione del professore e sulla redistribuzione delle deleghe. Un incontro riservato, al quale non hanno partecipato nemmeno i fedelissimi. Se nell'ultimo mese abbiamo raccontato più volte delle divisioni in maggioranza legate a questo rimpasto, compreso un tesissimo incontro nell'ufficio del sindaco lo scorso 11 giugno, ora le acque sembrano essersi calmate. Lorenzoni e Carrai (leader della Lista Orizzonti) non sono stati accontentati sulla nomina a nuovo assessore dell'ingegnere Marco Piroi, ma ora la volontà di Lorenzoni è quella di evitare ogni polemica e compattare il centrosinistra individuando la Lega di Zaia come unico vero avversario. «Continuerai ad essere un riferimento per Padova e continueremo a confrontarci» è l'assicurazione di Giordani al professore. «Io con Sergio non ho mai avuto alcun problema, le mie proposte le ho fatte ma ora guardo avanti perché sono in piena campagna elettorale» è la posizione dell'ex vicesindaco.

LA PROMOZIONE

Sorride, ovviamente, Andrea Micalizzi. Ha cominciato a fare politica in via Anelli quando aveva 22 anni. Ora che ne ha appena compiuti il doppio (44 candeline festeggiate giovedì scorso) arriva alla carica di numero due del municipio. Era anche un papabile candidato al Consiglio regionale nella lista del Pd, ma alla fine è rimasto a Padova. Più di qualcuno vede questa promozione come segnale premonitore di una sua futura corsa a sindaco della città, ma in realtà l'ipotesi appare remota: più passano i giorni e più crescono le possibilità di una nuova candidatura di Sergio Giordani.

G.Pip.

