Ragazzi scippati mentre ballano davanti al palco

SCIPPOPADOVA Doveva essere una serata di festa, ma due ragazzi sono tornati a casa senza sorriso e decisamente alleggeriti: un ladro è riuscito a portare via loro dei gioielli d'oro e diamanti, per una valore di 2mila euro. Protagonisti un 20enne trevigiano e un 18enne veneziano che sono stati derubati dopo aver partecipato a un evento al Parco della Musica. La giornata era tutta dedicata agli adolescenti delle scuole superiori, ma tra loro si sarebbe infiltrato anche qualcuno che con la musica non aveva nulla a che spartire. Così, mentre...