L'INCHIESTA

ALBIGNASEGO Torna ad essere il focus del comune di Albignasego, il rapporto con il covid nell'infanzia e nell'adolescenza, e lo fa in collaborazione con la scuola. Ad essere oggetto d'indagine è la ricaduta sull'attività sportiva, tema preso in analisi dal gruppo di lavoro costituito dall'Istituto comprensivo con l'amministrazione comunale.

LA PARTENZA

Primo gradino dell'iniziativa sarà un test ai 2.300 alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado per valutare quanto il benessere e gli stili di vita si siano piegati alla vita sedentaria, alla dad, alla soppressione delle attività sportive, causando disturbi nei bambini e negli adolescenti. Roberto De Vivo, docente di educazione fisica entra nei dettagli dell'iniziativa: «È indubbio che quanto vissuto nell'ultimo anno e mezzo abbia influito sulle condizioni fisiche e psicologiche dei nostri ragazzi, a volte modificando significativamente le abitudini. Sarebbe sufficiente ricordare l'enorme quantità di ore trascorse davanti a un computer con ripercussioni a livello posturale, visivo o, semplicemente, motivazionale. E la sedentarietà è tra i fattori di rischio per malattie cardiovascolari, tumori, diabete, malattie respiratorie croniche, problemi di salute mentale, disturbi muscoloscheletrici». A promuovere l'idea, Caterina Zuin, fisioterapista e mamma, che ha proposto alla dirigente scolastica Federica Silvoni, di avviare questa ricognizione tra gli studenti, coinvolgendo il sindaco Filippo Giacinti che ha assicurato la sua collaborazione stanziando un fondo a supporto della retta di iscrizione e frequenza alle attività sportive, attraverso un bando per le famiglie entro un determinato reddito, che ha già registrato 300 domande. A prendere parte all'iniziativa fin dagli albori, con De Vivo, anche il docente di educazione fisica Massimiliano Marino: «Una corretta attività motoria risulta strumento insostituibile per favorire una condizione di benessere a livello fisico, psichico e sociale; migliora i processi cognitivi, implementando le funzioni esecutive, il cui funzionamento è alla base del successo nell'apprendimento».

«Per questo motivo il Comune ha voluto sostenere, con specifiche risorse, le famiglie, per favorire l'accesso all'attività sportiva ai nostri ragazzi ha aggiunto il sindaco. - Per quanto riguarda il progetto attivato con la scuola, l'obiettivo è creare una sinergia tra scuola, Comune e associazioni sportive nel territorio per consentire ai ragazzi di acquisire abitudini e stili di vita sani».

Iris Rocca

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA