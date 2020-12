L'INTERVISTA

PADOVA Non è stato facile. Affrontare la didattica a distanza è stata una vera sfida per presidi, docenti e studenti e ogni scuola ha cercato di fare del proprio meglio. «Un terzo dei nostri docenti viene a fare lezione a scuola, ci siamo dotati di una rete veloce, ma abbiamo comunque lasciato la possibilità di lavorare da casa spiega Maurizio Sartori, preside del liceo scientifico Nievo Non è stato semplice per nessuno ma l'attività sta proseguendo per tutte e 44 le nostre classi. Siamo trepidanti di veder tornare i nostri studenti».

Manca un mese al tanto agognato ritorno in classe. A che punto siamo?

«Attendiamo un tavolo di coordinamento. Il decreto Conte mette i prefetti a capo delle operazioni e aspettiamo che parta».

Qual è la prima necessità?

«I trasporti, sicuramente. O si potenziano o si scaglionano gli ingressi, noi lo avevamo già fatto a ottobre e si poteva anche entrare prima dell'orario consueto, proprio per evitare assembramenti. Certo, si poteva fare anche a luglio questo tipo di ragionamento ma siamo disponibili a coordinarci con le autorità purché si cominci individuando le risorse disponibili, altrimenti di cosa discutiamo? È necessario prendere una posizione chiara».

Gli adolescenti sono da sempre additati come irresponsabili. Come la vede?

«Credo che con il passare del tempo siano diventati molto responsabili, invece. Sono adolescenti, è normale che si faccia una certa fatica con alcuni di loro su concetti come l'uso obbligatorio della mascherina ma penso abbiano capito meglio di tanti adulti».

Darete priorità alla didattica in presenza alle classi prime e quinte?

«All'inizio dell'anno scolastico lo abbiamo fatto, escludendo dalla turnazione le prime visto che sono al loro primo ingresso, e le quinte in vista degli esami di stato. La turnazione si era resa necessaria a causa della mancanza di spazi. Ne abbiamo anche discusso qualche giorno fa. Però bisogna considerare che tutti hanno sofferto di questa situazione, anche le classi di mezzo. Penso che la turnazione sarà alla pari a meno che un prossimo decreto del governo non imponga diversamente. Quello della Regione mi sembra un suggerimento, un indirizzo più che una direttiva e nel decreto Conte si parla genericamente di didattica in presenza al 75 per cento».

Settimanalmente alcuni studenti seguono le lezioni di fronte alle loro scuole, seduti sui marciapiedi. Che effetto le fa quell'immagine?

«Mi fa pensare che ci sia la necessità di uscire da questa situazione. Non è sostenibile nel lungo periodo, non è formativa. Anche i docenti ne hanno sofferto molto: per loro e per i ragazzi passare tutte quelle ore di fronte allo schermo del computer non è esattamente quel che si definisce salutare».

Si dice che il mondo della scuola deve tornare ai primi posti dell'agenda politica. Quale deve essere il primo passo?

«Dal punto di vista educativo penso serva attenzione e sostegno psicologico agli studenti che sono rimasti così tanto lontani dalla loro scuola. Si parla molto di suppellettili come la rete internet, i computer, i tablet e l'amministrazione ha fatto un grande sforzo su questo, abbiamo ricevuto dei fondi ma il problema nel lungo periodo sarà affrontare la difficoltà psicologica, aiutare i ragazzi a superare questo momento terribile che avrà delle ripercussioni. Su questo noi ci stiamo già muovendo».

In che modo?

«Uno psicologo sta avendo dei colloqui a distanza con i ragazzi, al telefono e online, per sostenerli in questa situazione difficile. Al di là degli aspetti organizzativi, dobbiamo aiutare gli studenti a ricostruire quel rapporto personale che è andato perduto per riuscire a tornare a una parvenza di normalità».

