Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVENTOBRUGINE Il parroco di Brugine, don Francesco Malaman, e il sindaco Michele Giraldo, sono intervenuti in merito alla quarantina di ragazzi del Grest in isolamento fiduciario, dopo il riscontro di due bambine positive al Covid. «Siamo stati particolarmente attenti e per precauzione abbiamo segnalato 40 ragazzi del Grest che potevano essere entrati in contatto anche casualmente all'aperto» ha dichiarato don Malaman....