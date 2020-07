IL MALTEMPO

PADOVA Forti raffiche di vento e una pioggia battente hanno interessato nel tardo pomeriggio di ieri la città, la zona termale, un esteso comprensorio dell'area collinare e il Conselvano. Ad Abano Terme non si sono registrati particolari problemi, mentre a Montegrotto la perturbazione ha provocato qualche piccolo problema in più, anche se velocemente risolto.

«Un albero caduto e alcuni rami spezzati che sono finiti sulla strada provinciale Romana Aponense spiega il sindaco Riccardo Mortandello -, ma nulla di particolarmente grave. La situazione è stata riportata alla normalità in poco tempo, grazie al veloce intervento della nostra protezione civile che è stata subito allertata».

La precipitazione piovosa è stata intensa anche nella vicina Torreglia. Le squadre dei Vigili del fuoco hanno avuto inoltre il loro daffare anche in numerosi Comuni del territorio collinare: sono stati infatti eseguiti dai pompieri una ventina di interventi nelle zone comprese fra Este, Lozzo Atestino, Solesino, Pozzonovo e Cinto Euganeo. Le problematiche maggiori, causate dal forte vento, sono state rappresentate da cavi elettrici abbattuti e rami finiti sulla sede stradale. Da registrare, nel Conselvano, una leggera grandinata che non ha però causato situazioni di particolari criticità. La perturbazione, segnalata con largo anticipo da una serie di allerte del servizio meteo regionale che annunciava temporali diffusi, con fenomeni localmente intensi, è iniziata quando mancavano circa una ventina di minuti alle 18, con il cielo fattosi improvvisamente scuro e con un brusco abbassamento della temperatura, seguito dal vento e quindi dalla pioggia battente. Il tutto è durato, alla fine, circa una quarantina di minuti. A fronte di danni tutto sommato contenuti, la precipitazione che ha interessato la provincia è stata fotografata con i telefonini da molti cittadini colpiti dalle sue caratteristiche che la rendevano decisamente minacciosa.

