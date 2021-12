I NODI

PADOVA «Driiiin». Quando squilla il telefono i ristoratori padovani non sanno mai se essere felici oppure no. Il 20 dicembre, fino a due anni fa, tutti chiamavano per prenotare pranzo e cenone. Oggi invece tanti chiamano per il motivo opposto: «Avevo fermato un tavolo a mio nome per Natale, ma purtroppo devo disdire». La media provinciale parla di una disdetta ogni quattro prenotazioni. C'è chi ha paura del virus e chi si è già contagiato, fatto sta che quest'anno solo pochi locali potranno godersi il tradizionale pienone. Dai sondaggi fatti dai gestori emerge che mediamente le attività saranno piene al 70%. La forbice è ampia: troviamo chi avrà mezzi tavoli vuoti e chi invece ha già comunque registrato il sold-out. C'è anche qualcuno messo ben peggio: un ristoratore dei colli racconta di avere 50 coperti occupati sui 150 a disposizione. Scene mai viste il 20 dicembre.

LA CATEGORIA

Le disdette hanno iniziato a fioccare due settimane fa quando si è iniziato a parlare di Veneto in zona gialla. Le chiamate stanno aumentando ora che la zona gialla è ufficiale e la curva dei contagi continua a salire. I ripetuti inviti alla prudenza e a farsi i tamponi prima di pranzi e cenoni, fatti dalle autorità politiche e sanitarie, stanno convincendo molti a mangiare in casa. E tra i ristoratori c'è anche e soprattutto il timore di disdette dell'ultimo minuto.

«Questo è il primo Natale con il Covid e quindi tutto rappresenta un'incognita - sottolinea Filippo Segato, segretario dell'associazione dei pubblici esercizi Appe - L'anno scorso eravamo tutti chiusi in casa, quest'anno invece a mangiare fuori si può andare ma effettivamente varie rinunce ci sono state. Un po' si compensa con le consegne da asporto, ma non è la stessa cosa. Eppure i locali sono luoghi sicuri e da quando è in vigore l'obbligo del Super green pass lo sono ancora di più».

LE PROPOSTE

Lo scenario è ancora peggiore per quanto riguarda le prenotazioni in vista di Capodanno: per adesso si arriva mediamente al 30% rispetto alla capienza mentre due anni fa c'era già la corsa sfrenata a trovare gli ultimi posti liberi in ristoranti, trattorie e pizzerie. I motivi sono principalmente due: il fatto che la situazione dei contagi abbia portato poche persone a prendersi per tempo e il timore di balli, canti e assembramenti. Ciò comporterà inevitabilmente un ulteriore danno economico per i ristoratori, tenendo pure conto che in ristorante un pasto di Natale costa solitamente dai 50 euro in su mentre per San Silvestro si sale ad una soglia che parte dai 70 euro.

L'APPELLO

Filippo Segato, però, vuole guardare il bicchiere mezzo pieno. Più che delle disdette, dunque, si concentra sulla «sicurezza dei locali». Il segretario evidenzia: «Le nostre sono attività pulite dove le sanificazioni vengono fatte continuamente utilizzando prodotti professionali. È garantita l'areazione costante ed è garantito il distanziamento tra i tavoli, previsto per legge. È previsto per i dipendenti l'uso continuo delle mascherine e anche gli stessi clienti devono indossare le mascherine quando non sono seduti al tavolo. Si siedono al tavolo solo clienti dotati di Super green pass quindi significa che sono tutti vaccinati o guariti dalla malattia. La responsabilità, anche penale, è direttamente in capo al titolare quindi l'attenzione c'è eccome a differenza di quanto può accadere nelle case private dove magari dopo il terzo bicchieri possono esserci degli eccessi senza rispettare igienizzazione, distanziamento e uso continuo della mascherina».

LE CAUSE

«Anche i dati sull'andamento epidemiologico dimostrano che i locali sono sicuri - insiste il segretario dell'Appe - I contagi sia l'anno scorso che quest'anno sono esplosi nel momento in cui si sono stati aperti gli istituti scolastici e nel momento in cui i trasporti pubblici hanno visto assembramenti e difficoltà oggettive di controllo. Per tutti questi motivi invitiamo i padovani, i veneti e non solo a frequentare i pubblici esercizi senza paura».

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA