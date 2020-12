Solo ieri Federalberghi Terme Abano Montegrotto ha spiegato che in media un hotel delle due città termali ha ricevuto circa 50 mila euro a titolo di ristoro dai vari decreti emanati. Questo a fonte di cali di fatturato di due, tre milioni per hotel di medio alto livello. «Gli alberghi delle località termali - ha commentato il deputato M5S Raphael Raduzzi (nella foto), membro della commissione bilancio e finanze alla Camera - con l'emergenza Covid hanno subito una pesante contrazione dell'attività con conseguente difficoltà a sopravvivere e a pagare le tasse». Raduzzi è stato interessato ai problemi del settore fin dall'inizio della pandemia dagli operatori, e anche alla luce delle audizioni fatte in parlamento con le categorie, ha presentato una serie di emendamenti alla legge di bilancio. «Vanno a intervenire chiedendo la sospensione, già prevista per gli alberghi sino al 30 giugno 2021, dell'imposta sui rifiuti anche per le imprese termali penalizzate dalle limitazioni alla mobilità imposte a tutela della salute - spiega - ho altresì valutato che sia necessario estendere la moratoria sui mutui delle imprese del settore turismo, ora fissati al 31 marzo 2021. Le località termali sono uno dei principali attrattori, anche turistici, del nostro Paese e come tali dovrebbero beneficiare delle misure di sostegno previste per il settore turistico e in tal senso ho presentato due proposte emendative atte ad includerle e a far sì che l'esonero dal pagamento Imu per le attività turistiche previsto dal decreto rilancio e dal decreto agosto sia riproposto per il 2021. Ho presentato un emendamento finalizzato a cedere il credito d'imposta per le strutture alberghiere se queste effettuano ristrutturazioni, recentemente incrementato col decreto Agosto, sul modello funzionale del superecobonus».

Al.Ma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA