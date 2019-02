Raddoppia la donazione degli addetti Etra ai canili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PIAZZOLA SUL BRENTACibo e crocchette per cani e gatti, coperte e pile aziendali non più in uso raccolti tra i dipendenti di Etra sono stati donati ieri agli amici a 4 zampe ospitati al rifugio San Francesco a Presina di Piazzola e al rifugio di Rubano. E' la terza edizione di questa iniziativa di solidarietà, che quest'anno è raddoppiata coinvolgendo anche la seconda struttura. L'occasione ha visto la visita alla sede di Piazzola del presidente di Etra Andrea Levorato che ha incontrato il responsabile del canile Giovanni Tonelotto e la...