Raccolta rifiuti porta a porta: nuovo incontro pubblico

L'INCONTROPADOVA Si terrà domani alle 20.30 alla sala parrocchiale San Girolamo, in via Tirana 13, il terzo e penultimo incontro informativo con i cittadini di San Giuseppe e Porta Trento Sud sulla nuova modalità di raccolta rifiuti porta a porta che prenderà il via dal prossimo 1 giugno. All'incontro, aperto a tutti i cittadini, parteciperanno rappresentanti del Comune, di AcegasApsAmga e del Bacino Padova 2. L'ultima assemblea pubblica si svolgerà mercoledì 15 maggio, alle 20.30, in sala Cardinal Callegari, in via Curtatone e Montanara...