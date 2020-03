(f.capp.) Una raccolta fondi per capirne di più, scientificamente parlando, sul Covid-19. A lanciarla è l'Università che, con il rettore Rosario Rizzuto si schiera convintamente a favore della ricerca. «L'intero pianeta sta affrontando un nemico pericoloso, capace di diffondersi velocemente, senza confini. Ma il virus si può fermare e sconfiggere con un'arma altrettanto globale: la forza della scienza. Ed è per questo che la nostra Università - annuncia il professor Rizzuto - lancia una raccolta fondi per supportare la ricerca. Con un semplice clic sulla piattaforma che abbiamo creato sul sito www.unipd.it si potrà aiutare il lavoro della comunità scientifica, impegnata nell'analisi del virus. Conoscerlo per poi combatterlo: un lavoro incessante che vede il nostro Ateneo in prima linea nel portare il proprio contributo, mettendo in campo quella profonda capacità di ricerca che ci è universalmente riconosciuta. Abbiamo anche messo a disposizione della Regione del Veneto i nostri laboratori per l'analisi dei test che si stanno effettuando e che si andranno a compiere. Ma nella lotta al Coronavirus tutti possiamo fare la nostra parte: insieme supereremo questa sfida, e ne usciremo più forti». Il nuovo Coronavirus (nCoV) che sta causando la pandemia attuale non è mai stato identificato nell'uomo prima di essere segnalato a Wuhan. L'unico modo per combatterlo è la ricerca, ovvero lo studio dei suoi comportamenti, le modalità di trasmissione, le evidenze epidemiologiche che permettono di comprenderne meccanismi e peculiarità virali, così da poter sviluppare farmaci efficaci e un vaccino atto a contrastarne la diffusione. L'Università di Padova scende pertanto in campo mettendo a disposizione la comprovata eccellenza dei propri ricercatori nelle diverse aree scientifiche, da quella medica a quella della biostatistica, da quella farmacologica all'area delle scienze ingegneristiche.

