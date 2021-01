GLI ESERCENTI

PADOVA Se fossimo all'interno di un cartone animato si potrebbe vedere il fumo uscire dalle orecchie di baristi e ristoratori. Lo slittamento da domenica a lunedì per l'attivazione della zona gialla li ha a dir poco delusi.

«Sembra di giocare a Strega comanda colore, ci hanno presi per degli interruttori dice Federica Luni, titolare della pasticceria Estense di via Forcellini Ieri notte non sono nemmeno riuscita a dormire per la tensione accumulata venerdì.

Questo apri e chiudi è deleterio dal punto di vista psicologico. Alle 18 i media ci dicono che il Veneto torna in giallo da domenica poi poco prima delle 22 arriva la mazzata: si va da lunedì». Che la regione avrebbe cambiato colore era nell'aria già da un po' e man mano che si avvicinava la data cresceva la tensione. Poi quando si è capito che la zona gialla sarebbe diventata realtà sono scattati i preparativi: ordini, pulizie, chiamate ai collaboratori, ma anche prenotazioni dei clienti. Tutto da rimandare.

«Per noi un cambiamento del genere è importante, non è la perdita di un solo giorno di lavoro spiega Alessandro Lago, titolare del ristorante Palazzino a Galliera Veneta e nel consiglio di presidenza Appe Noi lavoriamo soprattutto il fine settimana quindi è quasi come se per il nostro settore la zona gialla partisse realmente da sabato prossimo. Serve preparazione e organizzazione, lavoriamo con materie deperibili quindi non è che si può far ripartire una cucina da un giorno all'altro. Dispiace veramente dirlo ma la gestione della crisi economica è stata fallimentare».

La domenica è uno dei giorni nei quali si lavora di più, fa presente Vincenzo Allegra del ristorante pizzeria Il Console di Saccolongo, «e questa decisione sa tanto di presa in giro dice Faccio un esempio semplice: dopo 40 giorni di chiusura con queste temperature il riscaldamento lo devo accendere almeno un paio di giorni prima perché il locale si scaldi. E si paga bene il riscaldamento quindi non si accende a caso. Non c'è rispetto per la nostra categoria».

La misura è colma, dicono gli esercenti, che avvertono la decisione del governo come un ennesimo schiaffo. «Questa disposizione si inserisce in un solco creato da altre decisioni prese a danno della categoria dei pubblici esercizi sostiene Filippo Segato, segretario di Appe Prima sono state emanate delle linee guida che ci hanno fatto spendere migliaia di euro e poi ci hanno chiuso. Ci hanno promesso i ristori e ne sono arrivati solo una parte, per altro irrisoria. Siamo allo stremo. Le istituzioni ci devono sostenere, dietro di noi ci sono posti di lavoro che rischiano di saltare. Le ordinanze del ministro della Salute mi risulta che siano sempre state valide dalla domenica mattina e non si capisce perché questa volta sia diverso».

E come per i commercianti, una delle incognite principali è se i clienti torneranno. «Dobbiamo riconquistare la fiducia dei clienti e non è facile - commenta Luni - Siamo stati i primi a metterci in regola con le disposizioni di sicurezza quindi da questo punto di vista si può star certi che in bar e ristoranti le misure anti-contagio vengono seguite alla lettera. Ma l'incertezza resta». Uno degli errori più gravi per la categoria è stata la chiusura durante le feste natalizie. «In un pubblico esercizio le forze dell'ordine possono entrare in qualsiasi momento per verificare che sia tutto in regola. Nelle case private no - fa notare Lago - Alcuni colleghi mi hanno detto di aver ricevuto richieste durante le feste di piatti anche per 12 persone. Richieste ovviamente rifiutate. E lì chi controlla il distanziamento, l'uso delle mascherine o del gel? Noi siamo stati additati come untori».

Silvia Moranduzzo

