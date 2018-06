Questura in via Anelli: atto finale con Gabrielli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOPADOVA Nuova questura di Padova in via Anelli, domani si chiude la partita. E per la firma dell'accordo arriva in città il capo della Polizia Franco Gabrielli.SCAMBIOL'appuntamento è per le 11 in prefettura quando, attorno ad un tavolo, con Gabrielli, si troveranno il sindaco Sergio Giordani e il direttore dell'Agenzia del Demanio Roberto Reggi: firmeranno il protocollo d'intesa che prevede la realizzazione della nuova questura nell'area che attualmente ospita l'ex Bronx cittadino.L'accordo prevede la cessione da parte...