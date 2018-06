«Quelle piante sono state controllate un mese fa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO MORONIPADOVA «Gli alberi caduti in via Romana Aponense? Erano stati controllati un mese fa». Chiara Gallani vuole liberare il campo da ogni dubbio: i platani buttati giù dal vento l'altra notte non erano piante a rischio caduta. «ll forte e prolungato temporale dell'altra notte ha causato danni a Padova e nella Provincia, fra l'altro con decine di alberi sradicati dalla forza del vento» ha spiegato ieri, nel tardo pomeriggio, l'assessore all'Ambiente del Comune di Padova. «Per quanto riguarda il territorio del nostro Comune, la...