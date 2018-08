«Quella sui soldi è stata solo una battuta, sono finita in trappola»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(m.a.) Due giorni dopo l'arresto Sara Andretta, accompagnata dal suo legale, si è presentata in tribunale per l'interrogatorio di garanzia davanti al Gip. Provata dagli arresti domiciliari, appena uscita dall'aula del giudice, ha trovato la forza per difendersi. «Quella sui soldi è stata solo una battuta, la verità è che sono finita in una trappola. Ero stata assunta - aveva proseguito - con un contratto di un anno nella sua azienda. Facevo la traduttrice e gli ho prospettato alcuni affari all'estero, degli appalti. A volte ero impegnata...