IL CALVARIO

MERLARA Davanti agli occhi i letti vuoti, in testa le voci di chi non c'è più. Nella casa di riposo che si affaccia su via Roma il Coronavirus ha lasciato una ferita profondissima, che a due mesi esatti dalla scoperta del contagio, sanguina ancora. E niente è più come prima di quel fatidico 8 marzo.

Il Centro servizi per anziani Pietro e Santa Scarmignan, prima casa di riposo della provincia a essere colpita dal Covid-19, in queste otto settimane si è trasformato in una trincea in cui ospiti, operatori, vertici del pensionato e amministrazione comunale hanno lottato contro un nemico invisibile. Tutti aggrappati alla speranza di fermare un'ecatombe che ha quasi dimezzato gli ospiti. Il maledetto virus ha smesso di colpire due settimane fa, portando con sé la trentesima vittima, su 73 anziani. Ieri in realtà c'è stato un altro decesso, il 31esimo dall'inizio dell'epidemia, ma slegato dal Covid: se n'è andata infatti Fedora Princivalle, che dall'alto dei suoi 99 anni aveva sempre opposto resistenza al nemico, tanto da risultare negativa a tutti i tamponi.

Accanto alle cifre spaventose di chi non ce l'ha fatta, ci sono i numeri di chi invece sta cercando di voltare pagina. Oggi i nonni superstiti sono 42, di cui 6 ancora positivi. Gli altri 36, invece, sono negativi: guariti nella maggior parte dei casi o risparmiati dal virus. Anche i 24 dipendenti in quarantena su un totale di 45 sono rientrati tutti in servizio. Alla Scarmignan si guarda avanti: le attività ricreative sono ricominciate, anche se a piccoli gruppi. C'è chi non vede l'ora di riprendere a cantare nel coro. E forse già dalla settimana prossima riprenderanno le visite: i nonni vedranno i familiari da dietro un vetro ma per chi vive dell'affetto ricevuto sarebbe già una grande consolazione. Poi arriverà anche il momento della commemorazione di questi combattenti, morti senza ricevere il funerale che avrebbero voluto, e dell'elaborazione del lutto, per tutti, con il supporto delle psicologhe.

«Il colpo più forte l'ho ricevuto quando sono entrata nella stanza con gli oggetti di chi non c'era più racconta l'educatrice Consuelo Masiero, 32 anni, rimasta in quarantena per circa un mese C'era la vecchia radio marrone che Camilla ascoltava tutti i giorni nella sua stanza. La coperta fatta a uncinetto che Carla teneva sempre sopra le lenzuola. Ogni oggetto raccontava il suo proprietario e soltanto in quel momento mi sono fermata a pensare a ogni singola perdita. Mi tornavano in mente le voci dei nostri nonni che adesso non sentirò più».

IL MACIGNO

Nella Residenza Scarmignan c'è un prima e un dopo. La data spartiacque è l'8 marzo, la domenica in cui tutto è iniziato. Quella mattina il cellulare del dottor Salvatore També, il medico della struttura, squilla alle 7. A quell'ora non poteva essere niente di buono: Ornella Folcato, 85 anni, accusa tosse e difficoltà respiratorie. Può essere una bronchite cronica che si riacutizza ma è meglio fare gli accertamenti. L'anziana viene ricoverata all'ospedale di Schiavonia, Covid hospital della provincia, e le viene fatto il tampone. L'esito arriva alle 5 del pomeriggio: positivo. L'anziana verrà dimessa il 2 aprile ancora positiva e morirà 15 giorni dopo. Sarà la vittima numero 29. La presidente Roberta Meneghetti, 60 anni, sta passeggiando lungo la pista ciclabile quando le arriva addosso il macigno. La struttura viene blindata: nessuno entra e nessuno esce. Dentro ci sono 87 persone. Le visite dei familiari erano già state sospese. «Abbiamo seguito il modello-Schiavonia: dovevamo capire quanti erano i contagiati. Con il senno di poi, visto il numero di positivi è stata la decisione giusta afferma la presidente se non avessimo fatto così chissà quanto si sarebbe esteso il contagio».

La bomba era scoppiata. L'isolamento dura quasi due giorni e nel frattempo vengono fatti i tamponi a ospiti e dipendenti. Consuelo quel giorno è in turno: si sta occupando delle videochiamate, l'unico modo per garantire un contatto anche se virtuale, tra gli anziani e le loro famiglie. «Quando ce l'hanno detto ci siamo spaventati ma nessuno si è tirato indietro racconta Abbiamo cercato di ottimizzare le energie, non potendo contare sul cambio turno. Riuscivamo a dormire soltanto due ore a notte, sulle brandine della protezione civile. Il telefono del centralino squillava di continuo. Gli anziani sono stati isolati nelle loro stanze finché è arrivato l'esito dei tamponi».

Il responso arriva il pomeriggio del 10 marzo. Un fulmine a ciel sereno: 63 ospiti positivi su 73 e 24 dipendenti su 45. Com'era possibile che il virus si fosse annidato lì dentro? La presidente qualche idea se l'è fatta, ma si tratta soltanto di ipotesi: «Un'anziana era stata dimessa dall'ospedale di Schiavonia il 20 febbraio, il giorno prima che fossero scoperti i primi due casi. Nella settimana dall'1 all'8 marzo erano arrivati i certificati di malattia di 5-6 dipendenti, alcuni con febbre e sintomi influenzali».

LA RICHIESTA

Qualsiasi sia stato il pertugio, il virus ormai aveva preso possesso del pensionato. La struttura si ritrova a corto di personale: restano 5-6 operatori e nessun infermiere. A quel punto il sindaco Claudia Corradin, un'instancabile ex prof di lettere di 72 anni, inizia a bussare alle porte di tutte le autorità e istituzioni. Chiede dispositivi di protezione individuale e personale. Il primo problema si risolve nel giro di qualche giorno con approvvigionamenti e donazioni, il secondo no. Intanto gli anziani iniziano a morire: alcuni in struttura, altri all'ospedale. I più fortunato riescono a mandare un ultimo bacio dallo schermo di un tablet, altri si spengono circondati da operatori che riconoscono a malapena dietro visiere e mascherine.

La prima croce, piantata sabato 14 marzo, è quella di Nerone Ugo Melato. Ne seguiranno altre 30: la strage sembra inarrestabile. La task force composta dai vertici della struttura e dall'amministrazione comunale lancia un Sos alla sanità militare, scrivendo anche al sottosegretario al Ministero dell'Interno Achille Variati. L'aiuto tanto atteso arriva il 30 marzo, quando 5 infermieri militari prendono servizio alla Scarmignan: è la boccata d'ossigeno che i dipendenti aspettano. I militari rimangono lì per 20 giorni fino a quando gran parte dei lavoratori in quarantena è pronta a rientrare in servizio. La camionetta dell'esercito non fa in tempo ad allontanarsi da Merlara che arrivano i carabinieri del Nas. A metà aprile, infatti la procura di Rovigo apre un fascicolo per fare chiarezza sull'altissimo numero di decessi.

L'INDAGINE

Perché il Covid-19 ha provocato così tante vittime, più che nelle altre strutture per anziani? L'indagine non ipotizza reati né indagati. Le presunte mancanze della struttura sono state però sollevate dai sindacati, in particolare dalla Cgil. Come prima cosa viene contestata l'assenza di una cabina di regia nella gestione della prima fase dell'emergenza, visto che il direttore Mauro Badiale e la coordinatrice Elisa Oppio (marito e moglie) erano partiti per le vacanze a fine febbraio. Al loro ritorno, l'11 marzo, la Scarmignan si era già trasformata in un focolaio. Poi l'assenza di spazi idonei a separare la zona rossa dalla zona verde e di un registro dei visitatori in cui annotare ingressi e uscite. «Ci stiamo interrogando tanto sul numero di decessi ammette la presidente Meneghetti Le spiegazioni che finora ci siamo dati è che la maggior parte degli ospiti aveva un'età molto avanzata e alcuni avevano quadri clinici già compromessi. Sono stati colpiti individui con poca reattività al virus ed esposti all'alta carica virale presente nella struttura. Resta il fatto che stiamo parlando di numeri spaventosi».

Sull'indagine in corso né lei né il sindaco entrano nel merito, ma entrambe hanno la coscienza a posto: sanno di aver fatto tutto il possibile e di aver pagato lo scotto di essere stata la prima casa di riposo-focolaio della provincia. «Ogni nostra azione è stata finalizzata al bene di ospiti, operatori e familiari afferma la Corradin Ora finalmente della fragilità delle case di riposo si è presa coscienza a livello nazionale. Noi qui a Merlara stiamo cercando di tornare alla normalità anche se di normale non c'è più niente».

Maria Elena Pattaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA