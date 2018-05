Quei 25 bambini ancora in attesa di un donatore per battere la leucemia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONVEGNOPADOVA Da una parte l'attesa: sono 25 i piccoli pazienti di Padova alla ricerca di un donatore di midollo compatibile. Dall'altra la riconoscenza, come quella di Margherita Zamboni che, a 19 anni, ha ricevuto un trapianto di midollo per una leucemia linfoblastica acuta. Il suo donatore, un tedesco. E poi ci sono le istituzioni, come la Banca degli occhi del Veneto, rappresentata da Enrico Vidale: «La banca è un ponte - spiega - che collega due sponde, quella donazione e quella del trapianto. Ad oggi possiamo contare su 100 mila...