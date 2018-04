Quattromila voli all'anno, ma il Suem non ha ancora l'hangar per l'elicottero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOPADOVA Bilancio positivo per la società che sta gestendo lo scalo dell'aeroporto Allegri. Lo traccia il presidente Roberto Carfagna dopo l'approvazione del cda. Il Consorzio Padova fly service Scarl ha preso in mano la situazione a dicembre 2014 subentrando a una situazione critica, con la Save in ritirata e l'Enac che voleva chiudere lo scalo. A farne le spese prima tutto stava per esserlo l'elicottero del Suem. É di stanza all'Allegri infatti una delle quattro basi venete che garantiscono di raggiungere qualsiasi ferito nel giro...