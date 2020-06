Poco prima della ripartenza Federalberghi Terme Euganee ha sottoposto un'indagine ai propri associati. Poche le strutture pronte alla ripartenza, come dimostrato poi dai dati degli ultimi giorni. Mentre il 38% degli albergatori ha assicurato che aprirà tra entro il 30 giugno, la maggior parte si proietta cautamente verso la piena estate con addirittura un 17% che pensa di andare oltre il 10 agosto. Quasi tutti gli hotel hanno avuto prenotazioni inferiori al 20% dell'occupazione totale della struttura, con una schiacciante maggioranza inferiore al 10%.

«Questo provoca una visione nera per tutto l'anno in corso - sottolinea l'associazione di categoria - e fa ipotizzare previsioni di occupazione totale entro la fine dell'anno tra il 50% ed il 30% rispetto ai consueti standard, se non addirittura inferiori al 30%». Per questo si punta principalmente ad una clientela italiana under 60.

«Il sondaggio è la riflessione di Umberto Carraro, presidente del Consorzio Terme Colli Marketing - mette in evidenza la drammatica situazione che gli imprenditori vivono. I piani marketing delle aziende dimostrano investimenti per oltre un milione e mezzo, ci aspettiamo che le amministrazioni siano al nostro fianco».

L'allarme era di fine maggio e oggi viene confermato. La pioggia non aiuta e per risollevarsi non basterà una seconda metà del 2020 all'altezza del 2019.

