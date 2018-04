Quattro ore di battaglia fra accuse e contestazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONFRONTOA rappresentare in maniera plastica il consiglio comunale di lunedì scorso provvedono due foto che qualcuno a palazzo Moroni non esita a definire storiche. La prima è quella, dopo il voto finale, della stretta di mano tra il sindaco Sergio Giordani e il suo vice Arturo Lorenzoni. La seconda, invece, è una foto di gruppo con tutti i consiglieri di maggioranza compresa Daniela Ruffini che al momento del voto ha guadagnato l'uscita - sindaco, vicesindaco (in ultima fila e sopra una sedia) e una manciata di assessori.Un consiglio...