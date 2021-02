Rimane alto il numero giornaliero di contagi nel padovano. Si registrano quattro decessi per Covid e altri 22 nuovi casi d'infezione tra lunedì e martedì. I dati emergono dall'ultimo bollettino di Azienda Zero sull'andamento della pandemia. I positivi al tampone sono 5.123. Si contrae la pressione ospedaliera: i ricoverati nei reparti Covid sono 232, si contano sei pazienti in meno nel giro di 24 ore.

Di questi, 30 sono in terapia intensiva. Scendono a 42 le degenze negli ospedali di comunità, due in meno rispetto la precedente rilevazione.

Si accende intanto la polemica per il mancato invito dei rappresentanti sindacali all'evento Io c'ero e ci sono, organizzato sabato scorso dall'Ulss all'ospedale di Schiavonia per ricordare un anno dall'inizio della pandemia. Ad esprimersi è Stefano Tognazzo, segretario generale della Uil Fpl di Padova.

«Stride, e non è la prima volta che capita dichiara Tognazzo - la mancanza di sensibilità dimostrata nel non informare e invitare i lavoratori e chi i lavoratori li ha rappresentati e li rappresenta in tutte loro difficoltà: le organizzazioni sindacali. In quest'anno i sindacati hanno supplito e a volte sostituito l'amministrazione nel gestire il personale, le sue paure, le sue difficoltà anche a volte in assenza di risposte che ancora oggi in molte cose tardano o stentano ad arrivare. Nello sperare che ciò sia stata una mera svista, si auspica per il futuro una maggiore considerazione».

Elisa Fais

