CAMPOSAMPIERO Prima consigliere, assessore e sindaco del comune di Santa Giustina in Colle. Poi consigliere regionale e infine, per dieci anni dal 1999 al 2009, presidente della provincia di Padova. Vittorio Casarin nella sua lunghissima carriera politica ne ha viste di tutti i colori, ma un'emergenza come questa mette a dura prova anche lui. Casarin attualmente è il presidente del Centro Servizi Bonora di Camposampiero, una delle case di riposo più note dell'Alta Padovana e dell'intera Provincia, che attualmente ospita 231 anziani. «In media - racconta lui - sono 240. Mentre il personale è formato da poco meno di duecento persone».

LE CARENZE

«Siamo a corto di materiale - esordisce subito Casarin - ci mancano soprattutto camici e guanti. Dobbiamo ringraziare Provincia e Protezione Civile per quello che ci hanno portato, ma non basta». Alla casa di riposo di Camposampiero, dove nell'ultimo mese si sono contati quattro contagi, 90 lavoratori sono dipendenti e altrettanti provengono dalle cooperative. «In più abbiamo professionisti esterni - spiega Casarin - come medici e psicologi, che operano in convenzione».

I CASI

«Per fortuna la situazione da noi è abbastanza buona. Abbiamo avuto due medici di base che hanno scoperto loro stessi di essere portatori sani del virus, probabilmente dopo esser venuti a contatto con pazienti positivi durante la propria attività esterna alla casa di riposo. Si sono messi subito in quarantena e abbiamo immediatamente fatto i controlli a tutti i nostri ospiti che erano entrati in contatto con loro: nessuno è risultato infetto. Abbiamo poi avuto due casi di contagio - prosegue - ma sono stati casi singoli che siamo riusciti a gestire. Considerato che i test li abbiamo anche ripetuti, nel complesso abbiamo fatto più di cento tamponi. Grazie al cielo i due ospiti risultati positivi al tampone erano entrambi portatori sani, senza sintomi particolari. Li abbiamo isolati e tutto è andato bene».

IL NODO

Il problema maggiore, secondo Casarin, riguarda l'ospedale di comunità. «Quello è il vero dramma - riflette amaramente l'ex presidente della provincia -. Abbiamo una struttura intermedia tra l'ospedale e il ricovero a domicilio, con 15 posti-letto per quelle persone che necessitano di medicazioni o riabilitazioni per due settimane o per un mese dopo le dimissioni dall'ospedale. Abbiamo preteso che venga fatto il tampone a tutte le persone che arrivano e crediamo sia giusto continuare su questa strada».

Il problema, come ripete da giorni anche il presidente della provincia Bui, è la mancanza di materiale. «È difficile recuperare i dispositivi di protezione, siamo a corto di mascherine e di quei camici che bisogna sostituire giornalmente. Il problema è generalizzato in tutte le strutture. La nostra direzione sta facendo un grande lavoro per far sì che la situazioni qui non peggiori, ma sollecitare l'arrivo di altro materiale è importante. Lo facciamo tramite l'ospedale, ma non basta. Capisco che in questo momento c'è tanta richiesta da parte di tutti, ma gli operatori delle case di riposo sono davvero con l'acqua alla gola».

