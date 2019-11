Quattro case squillo e una folla di clienti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAPADOVA Gli annunci, tutti sui siti internet a luci rosse, indubbiamente sono molto... invoglianti, con foto e lunghe didascalie inequivocabili, per chi cerca un appuntamento nel mercato del sesso a pagamento. E le lucciole immortalate, che promettono momenti di piacere, di trasgressione e di sesso estremo per tutti i gusti, si presentano senza veli: tre romene intorno ai 24 anni e due transessuali di origine brasiliana sulla trentina. In rete, ovviamente, ci sono anche i numeri di telefono delle interessate che danno appuntamento in...