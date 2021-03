L'INTERVENTO

PADOVA In vista della costruzione della nuova Pediatria, con ogni probabilità è stata l'ultima volta che si è messo mano, in maniera sostanziale, a quella vecchia. Il taglio del nastro è previsto dopo Pasqua: così, dopo quasi quattro anni, la Terapia intensiva pediatrica tornerà nella sua sede originaria, all'interno della palazzina del Calabi, ristrutturata e bonificata. Era infatti un giorno d'agosto del 2017 quando un topo cadde dal soffitto.

LO CHOC

Grigio scuro, lungo dieci centimetri più altrettanti di coda, era piombato a terra di domenica notte nel magazzino del reparto che si trovava al secondo piano di Pediatria, e iniziò a correre. Subito intercettato dal personale sanitario, l'animale era stato abile e velocissimo. S'era nascosto tra presidi medici, mobiletti e apparecchiature conservati nel grande stanzone che condivideva gli spazi con una terrazza coperta, soluzione tampone per annosa carenza di metri quadri, che la dice lunga sullo stato dell'arte della palazzina. Chiuso a doppia mandata di chiave il magazzino, situato vicino alle delicatissime stanze di degenza (dieci posti letto riservati ai bambini gravi o gravissimi, bisognosi di cure super-specialistiche e continuative), era incredibilmente cominciata la caccia al topo tanto che ci vollero oltre ventiquattr'ore per catturarlo. Dopo un'intera giornata di agitazione generale, era finalmente finito in trappola. Vivo. Scioccati medici e infermieri, tra la sorpresa e lo sconcerto erano scattate le misure di sicurezza.

IL PIANO

La direzione generale dell'Azienda ospedaliera aveva predisposto un piano di emergenza, con immediata chiusura dell'intero reparto di Terapia intensiva pediatrica e trasferimento dell'attività al primo piano del complesso di Ostetricia in quelli che erano i locali della Terapia intensiva post-chirurgica pediatrica. Qui è rimasto provvisoriamente fino ad adesso. Intanto nella struttura originaria, incastrata inizialmente in un lungo iter burocratico, sono stati sostituiti i vetusti impianti e le tubature dell'acqua, smontati i controsoffitti, sottoposto il tutto a restyling, oltreché ovviamente a derattizzazione a largo raggio. La Terapia intensiva pediatrica, inquadrata come Unità operativa semplice dipartimentale, si occupa dell'assistenza di pazienti tra 0 e 18 anni, con compromissione delle funzioni vitali che vengono trasferiti dai diversi reparti del Dipartimento pediatrico e da altri presidi regionali. Il reparto è stato istituito nel 1990 e dà ricovero a circa 500 bambini e ragazzi all'anno. D'alta specialità, ha conseguito la certificazione secondo la norma Uni En Iso 9001-2008 e fa parte della Rete nazionale delle Terapie intensive pediatriche italiane Tipnet. Dunque un fiore all'occhiello, inserito in un contesto strutturale ormai da terzo mondo. Inaugurazione in primavera.

Federica Cappellato

