Quartieri e scambio via Anelli-Prandina in consiglio

LA DISCUSSIONEPADOVA Nuovi quartieri e la permuta tra via Anelli e la caserma Prandina. E' un consiglio comunale ad alto rischio di polemica quello che inizierà questa sera, alle 18, a palazzo Moroni. Dopo due votazioni andate a vuoto - erano necessari, infatti,i due terzi dei votanti per approvare la delibera - questa sera, sarà sufficiente la maggioranza semplice per approvare le nuove consulte di quartiere. Grazie al provvedimento, entro l'autunno a Padova torneranno, anche se modificati in maniera significativa, i consigli di quartiere....