LA SITUAZIONE

NOVENTA PADOVANA Si aggrava la situazione all'interno della Casa di riposo di via Roma a Noventa Padovana. Nelle ultime ore un quarto anziano è deceduto dopo essere risultato positivo al Covid-19. La vittima è una donna di 92 anni. Gli altri tre anziani erano deceduti la settimana scorsa, un uomo di 76 anni e due donne di 90 e 93 anni. Tutti e quattro i decessi hanno riguardato ospiti con un quadro clinico già gravemente compromesso da precedenti patologie.

All'interno della Casa di riposo al momento vi sono 89 ospiti. Nuovi ingressi sono stati al momento bloccati fino a quando l'emergenza Coronavirus non sarà rientrata. Al secondo piano della struttura i 44 anziani sono tutti negativi. Al primo piano vi sono invece 45 ospiti di cui 41 positivi. Di questi alcuni con sintomi da Covid-19 molto gravi, altri sono asintomatici. Quattro persone si sono negativizzate. La struttura inoltre conta 17 dipendenti positivi tra operatrici socio sanitarie, addette alle pulizie e alla stireria. I vertici dell'Ente hanno già provveduto a nuove assunzioni straordinarie.

IL FOCOLAIO

Salgono a una trentina i casi di positività tra gli ospiti della casa di riposo di Este. Il focolaio si allarga ma la notizia rassicurante è che buona parte degli anziani contagiati è asintomatica, altri presentano sintomi lievi e soltanto alcuni necessitano di maggiore attenzione. E due nonni sono già guariti. La Fondazione Santa Tecla, che conta 200 posti, aveva attraversato indenne la prima ondata di Covid-19. Adesso invece la struttura è diventata un cluster. La struttura di via Fogolari ha messo in atto tutte le misure previste per arginare la diffusione del virus. Anche se sono giorni difficili, il morale resta alto, come pure l'attenzione. «L'impegno è rivolto anzitutto alla protezione degli anziani fanno sapere dalla casa di riposo ma proseguono anche le attività di preparazione al Natale: dalle messe di Avvento che gli ospiti seguono da un maxi schermo, ai messaggi di auguri inseriti nell'albero della posta, alla raccolta di video messaggi inviati dai familiari».

LA PREOCCUPAZIONE

Cresce il numero dei positivi anche tra le mura del Centro Servizi Anziani di Monselice, dove purtroppo nelle scorse settimane è tornato il covid, che nella prima ondata aveva già mietuto una trentina di vittime. Al momento la situazione è sotto controllo, ma già 17 ospiti sono risultati positivi al tampone molecolare. La maggior parte non presenta sintomi, ma per due di loro si è reso necessario il ricovero. Altri 7 ospiti sono risultati positivi al test rapido e ora attendono di essere sottoposti al tampone molecolare. Anche tra gli operatori c'è qualche caso di positività. «La scorsa settimana abbiamo avuto due falsi positivi, ovvero due ospiti erano risultati positivi al test rapido ma negativi al molecolare racconta il presidente della casa di riposo monselicense, Paolo Belluco Speriamo che il contagio non si diffonda ulteriormente. La gestione dell'area rossa, che si è ampliata con l'aumento dei casi positivi, è diventata ovviamente più complicata. Continuiamo comunque ad avere operatori separati per i contagiati e ad usare tutte le cautele necessarie per salvaguardare la salute dei nostri ospiti».

Cesare Arcolini

(Hanno collaborato Camilla Bovo, Maria Elena Pattaro)

