VIA LIBERAPADOVA Via alle prenotazioni per la fascia 40-49 anni, da ieri pomeriggio sono stati messi a disposizione i primi 38 mila posti. Ne sono stati bruciati 33mila in poche ore. Gli appuntamenti sono distribuiti fino al 16 giugno negli otto hub tra città e provincia. Sono invitati a vaccinarsi 143mila padovani, nati dal 1972 al 1981. Per andare incontro ai quarantenni smart nell'utilizzo dei dispositivi digitali, è possibile prenotare...